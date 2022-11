En España aseguran que Shakira le habría sido infiel a Gerard Piqué

La prensa española circuló una nueva teoría sobre la ruptura entre la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué. En el nuevo relato se aseguró que la artista colombiano habría provocado el fin de la relación sentimental y no el exjugador del FC Barcelona, como se comentó desde el principio.

El periodista de farándula, Jordi Basté, uno de los expertos en el caso, salió en defensa del futbolista, quien se retiró el sábado 5 de noviembre del profesionalismo, en la victoria 2-0 del FC Barcelona contra el Almería.

"Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán... quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”, dijo Basté.-

Actualmente, el futbolista tiene una relación sentimental con Clara Chía Martí, quien laboró en su empresa Kosmos. Shakira no tomó bien la ruptura y publicó la canción 'Monotonía', en clara referencia a su relación con el mundialista español.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", publicó la cantante, tras la ruptura.

La expareja también protagonizó divergencias en torno a la custodia de sus dos hijos. La cantante se ha mostrado a favor de establecer su residencia en Miami, lo cual no tomó con agrado Piqué.