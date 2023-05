En EE.UU. detuvieron a mujer que dejó a su bebé en un basurero

En Nueva York se registró un caso inusual. Una mujer fue detenida tras abandonar a su bebé, recién nacido, en el basurero del baño del Hospital de la Universidad de Staten Island. El hecho salió a la luz este martes, 30 de mayo de 2023.

La mujer, cuyo nombre es Lucía García, dijo que no sabía que estaba embarazada. Así que llegó al hospital, fue al baño y dejó al niño en el baño. Sin embargo, un oficial la vio salir cubierta de sangre.

Minutos después, se escuchó el llanto del bebé. El hombre entró de inmediato para auxiliar al recién nacido, quien fue hospitalizado. Quedó bajo la custodia de la Administración de Servicios para Niños de la Ciudad, según recogieron los medios El Universal y The New York Post.

Lo impresionante del caso es que al hablar con la mujer, quien estaba acompañada de su padre, dijo: "Pensé que era solo sangre", indicó García. "No sabía que estaba embarazada. No sabía que tiré a mi bebé a la basura hasta que la enfermera me lo dijo más tarde".

El padre de la joven de, 21 años, sostuvo que tampoco sabía que estaba embarazada. de hecho, pensaban que tuvo una menstruación complicada. "Estoy triste, no sé lo que voy a hacer. Nunca pensé que esto hubiera sucedido", dijo Ambrosio, de 41 años.

La joven fue acusada de dos cargos: imprudencia temeraria y perjudicar a un menor de edad. La audiencia será el próximo 16 de junio.

García se refirió al tema y destacó que "No sé cuándo voy a recuperarlo. Lo quiero de vuelta. Quiero cuidar de él. Sólo quiero recuperar a mi bebé".