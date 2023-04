En 2030 llegaría la vacuna contra el cáncer

Un importante avance científico se prevé para el 2030. Se trata de una nueva vacuna que se desarrolla en el laboratorio de Moderna y que combatiría de forma eficaz el cáncer. Este producto ayudaría al tratamiento de tumores que actualmente no pueden ser extirpados ni tratados con otros métodos.

Los ensayos para su desarrollo se llevan a cabo en Estados Unidos y Reino Unido, con datos que hasta ahora son prometedores, según informó Moderna. Esta se realiza con la misma tecnología que se usó para desarrollar la vacuna contra el Covid 19.

¿Cómo funcionará?

Esta sería la primera vacuna contra el cáncer con la que contaría el mundo. El objetivo es enviar mediante el ARN un mensaje al cuerpo para que detecte las mutaciones producidas por las células cancerígenas. De esta forma, el propio sistema inmune combatiría las enfermedades.

“Desde desarrollar tratamientos a una velocidad sin precedentes, para hacer frente a las amenazas mundiales para la salud, estamos aquí para combatir problemas grandes, intimidantes e imposibles de cambiar”, aseguró la multinacional en redes sociales.

