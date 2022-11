El volcán más grande del mundo erupciona en Hawai

La lava fluye por el costado del volcán a una temperatura de 1.000 °C, pero los expertos dicen que esto aún no representa una gran amenaza para los habitantes locales.

Mauna Loa, que significa "montaña larga" en hawaiano, es el volcán activo más grande del mundo. Cubre 2.035 millas cuadradas (5.271 kilómetros cuadrados) y es uno de una cadena de cinco volcanes que forman la Isla Grande de Hawái.

La cumbre de Mauna Loa se encuentra a 4.170 metros sobre el nivel del mar, pero su base está en el fondo del mar. Desde allí hasta la cima hay 9.170 metros, lo que lo hace más alto que el Monte Everest.

Columnas de material extremadamente caliente llamado magma han estado brotando debajo de Mauna Loa y los volcanes vecinos desde un "punto caliente" en las profundidades de la Tierra.

"Nadie sabe exactamente por qué existe este punto caliente", afirma Carmen Solana, vulcanóloga de la Universidad de Portsmouth en Reino Unido, "pero puede ser causado por la descomposición del material radiactivo dentro del manto terrestre".

"Estas columnas de magma formaron la totalidad de las islas hawaianas", añade. Según explica Solana, cuando Mauna Loa entra en erupción, el magma brota primero en la caldera, el pozo en forma de cuenco en la cima del volcán.

Llamado Mokuaweoweo, cubre un área de 15 kilómetros cuadrados y tiene 180 metros de profundidad.

Mauna Loa ha entrado en erupción 33 veces desde 1843, que es la fecha de la primera erupción registrada. En promedio, es una erupción cada cinco años y medio.

Sin embargo, la última erupción fue hace casi 40 años. "Hubo algunos signos de magma brotando en los últimos 10 años", describe Andrew Hooper, profesor de Geofísica en la Universidad de Leeds en Reino Unido, "pero no ha habido ninguna erupción hasta ahora".

La erupción actual en Mauna Loa le está dando a una nueva generación de científicos la oportunidad de estudiar cómo funciona el volcán, opina el profesor Hooper.

Video showing fissures erupting on the Northeast Rift Zone of #MaunaLoa this morning. Fountains of fissure 3 were measured up to 25 m (82 ft) in height. More spectacular photos and videos available on the Mauna Loa website. https://t.co/GoYn4UOT4W #MaunaLoaErupts pic.twitter.com/DTL70XJZuI