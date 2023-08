Hawaii: Al menos 55 muertos y cientos de desaparecidos por los incendios

De forma oficial se confirmó que al menos 55 personas han perdido la vida en Hawaii, esto como consecuencia de los incendios forestales que consumen la isla, sobre todo, Maui. Además, se estima que cientos de personas continúan desaparecidas.

En redes sociales se han compartido videos de cómo los residentes de esta zona huyen de las llamas, incluso lanzándose al mar. Ellos cuestionan que los sistemas de alerta de emergencia no les hayan alertado a tiempo sobre esta catástrofe.

#PorSiNoLoViste | Después del gran siniestro en el que se generaron grandes incendios forestales en Maui, #Hawaii, se difunden imágenes de personas saltando al agua para salvarse.

Hasta el momento se reportan 55 muertos.

Mientras las autoridades continúan en las tareas de búsqueda y rescate, el portavoz de la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái, Adam Weintraub, declaró a The Associated Press el jueves que los registros del departamento no muestran que las sirenas de alerta de Maui se activaran el martes.

Aún no se han determinado las causas que provocaron este incendio que inició el martes, 8 de agosto de 2023, no obstante, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas para las islas hawaianas por fuertes vientos y tiempo seco - condiciones propicias para los incendios forestales.

Bajo fuego está #Hawaii con los incendios forestales: vecindarios enteros destruidos, miles de evacuados, decenas de muertos e imágenes devastadoras.



— Valentina Rodríguez (@valentinaror) August 11, 2023

A esto se suman los vientos del huracán Dora que han avivado las llamas, esto según información brindada por las autoridades. Adicional, la vegetación seca de la zona sería otro factor que favoreció al flagelo.

Este incendio forestal ya es considerado como el más mortífero de los Estados Unidos desde el Camp Fire de 2018 en California, que mató al menos a 85 personas y arrasó la ciudad de Paradise.