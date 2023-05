El volcán Etna entró en erupción y dejó imágenes apocalípticas

El volcán Etna, el más activo en Europa, entró en Erupción este domingo 21 de mayo de 2023 y obligó a suspender los vuelos del aeropuerto de Catania.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) monitoreó el fenómeno e indicó la población que tome medidas preventivas.

?? The Italian volcano Etna, the most active in Europe, today recorded a new eruption that expelled a cloud of ash over the city to its slopes, in Catania, forcing to suspend traffic at its airport for security reasons.#Catania #news #Italy #volcano #volcan #Etna pic.twitter.com/7XjPgIgm9X