El Temucano, cantautor chileno, en prisión preventiva por delitos de violación y abuso

El Juzgado de Garantía de Santiago de Chile envió a prisión preventiva a Humberto Baeza Fernández, cantautor chileno mejor conocido como Tito Fernández o El Temucano, bajo tres delitos de violación sexual y tres de abuso sexual. A su vez, el tribunal ordenó 90 días de investigación.

El cantautor fue nombrado el 13 de febrero de 2004, por Decreto Oficial, Hijo Ilustre de la Municipalidad de Temuco y de regreso en el Festival de la Canción de Viña del Mar, en su versión 45, recibió las Antorcha de Plata, Antorcha de Oro, Gaviota de Plata y Gaviota de Oro.



Fue declarado por votación popular de la araucanía personaje del Bicentenario en 2010, distinción que recibió de manos del entonces ministro de Cultura. El Temucano es acusado de abusar sexualmente de varias mujeres que participaban en el Centro Integral de Estudios Metafísicos (CIEM), una secta que adoctrinaba mujeres para aprovecharse de ellas.

Según explicó el medio The Clinic, Fernández le indicaba a los nuevos miembros de su secta que debían pasar por un rito de “salvación” en el cual debían tener sexo con él.