El Salvador pospone de nuevo la segunda fase de la reapertura económica

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, postergó de nuevo el inicio de la fase dos de reapertura de la economía en el país ante el aumento de casos de covid-19.

“Después de escuchar las opiniones de expertos y sobre todo, del Ministerio de Salud, y a pesar de que lo que necesita nuestro país es una cuarentena estricta y no solo medidas complementarias, decidí suspender la fase 2 de la reapertura económica”, explicó Bukele a través de Twitter.

Esta decisión se produce después de que el sábado el mandatario defendió el cambio de fase previsto para mañana al criticar que los diputados salvadoreños no aprueban normas más estrictas contra la pandemia.

Desde el inicio de la pandemia, el mandatario se enfrenta a la negativa del Congreso de aprobar un régimen de excepción que limitaría la circulación de personas, entre otras medidas, para evitar contagios.

“Necesitamos una cuarentena para bajar la curva de contagios. Retrasar la fase 2 de la reapertura económica por 15 días, sin cuarentena, no sirvió de nada”, aseguró el presidente.

“Si no vamos a bajar los contagios porque no nos dan las herramientas, no tiene sentido seguir postergando la fase 2 de la reapertura económica aunque yo quisiera postergarla 15 días más, pero no va a tener un efecto como vimos en la postergación de estos 15 días”, añadió.

En la fase 2 de desescalada, se mantiene la apertura de la primera fase y la “ampliación de la producción y actividades sociales”, que abarcan la puesta en marcha del transporte público, parte de la industria manufacturera, cosmética, de calzado, plástico y papel, así como la activación de servicios profesionales y empresariales.

Hace cuatro meses El Salvador confirmó su primer caso de covid-19. Hasta el momento, las autoridades salvadoreñas han confirmado 11.846 contagios y 335 fallecidos por la pandemia. (I)