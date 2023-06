El rapero ‘Big Pokey’ murió tras desmayarse en el escenario

El mundo del rap está de luto. El rapero Milton Powel, conocido como ‘Big Pokey’, falleció a sus 45 años tras desmayarse durante un concierto en Texas, Estados Unidos, que se dio el domingo, 19 de junio de 2023. Sin embargo, la noticia se conoció este martes, 21 de junio.

Según medios locales, el músico estaba sobre el escenario cuando se dieron los hechos. Él simplemente se desplomó mientras estaba en el escenario. De inmediato, la policía le ofreció ayuda y le trasladaron al hospital más cercano.

A su llegada al hospital, los médicos no lograron salvarlo, pese a que recibió ayuda inmediata. La familia ya se pronunció sobre el lamentable hecho.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro amado Milton ‘Big Pokey’ Powell”, se lee en el comunicado.

Líneas después mencionaron que “era muy querido por su familia, sus amigos y sus fieles seguidores. En los próximos días, publicaremos información sobre su entierro y cómo el público puede presentar sus respetos. Le pedimos que se respete a su familia y su privacidad durante este momento difícil”.

Sus colegas también se pronunciaron al respecto. Bun B dijo “uno de los artistas con más talento natural de la ciudad (Houston)... era fácil de amar y difícil de odiar”. Y mencionó que “no estaba preparado para esto”.

Éxitos musicales de ‘Big Pokey’

En 1999 lanzó su primer disco llamado The Hardest Pit in the Litter, y luego publicó tres más: D-Game (2000), Da Sky’s Da Limit (2002) y Sensei (2021).