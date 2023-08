El rapero 'Blueface' fue apuñalado en un gimnasio de Los Ángeles

Jonathan Porter, famoso rapero estadounidense, fue apuñalado en la pierna mientras estaba en un gimnasio de boxeo en Los Ángeles, Estados Unidos.

El rapero, conocido como Blueface, se enfrentó a un extraño y el momento previo a la agresión fue captado en video por cámaras de seguridad del establecimiento.

En las imágenes se ve que Blueface golpea al otro implicado. Luego el primer agredido aparece con un arma blanca, pero el video que fue difundido en redes, se corta antes del apuñalamiento.

Según el portal de noticias RT, “Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que el sospechoso huyó de la escena en un Tesla Model S negro sin placas. 'Blueface' ha expresado en sus redes sociales que se vio obligado a cancelar una pelea programada para el 14 de octubre”.

Blueface claims a random man came to the gym and stabbed him, and now he will no longer be able to fight in his boxing match on October 14th pic.twitter.com/LDN2tdZEZe