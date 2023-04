 El Origen, la más buscada en Internet

El Origen (Inception) es una película de Christopher Nolan que se estrenó en 2010. Desde entonces ha generado un debate sobre el final: ¿el protagonista volvió a la realidad o se quedó en un sueño?

Si bien se trató de una película interesante, que dejó a varios espectadores con muchas inquietudes, el efecto ha sido tan imprevisto que 13 años después sigue siendo la película más ‘googleada’ con un solo objetivo: explicación sobre el final.

Según Cinéfilos, esta producción todavía genera 80 mil búsquedas mensuales de personas que quieren una ayuda para entender el cierre.

No solo se trata del trompo girando, varios usuarios todavía preguntan por los niveles del subconsciente que fueron superados y si en algún momento se rompió la cadena. Y las respuestas son tan amplias que la única salida parece ser mirarla una y otra vez.

One of the most famous final shots of recent years in INCEPTION. pic.twitter.com/tIJUkiT78i