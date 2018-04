Casa Blanca publica fotos del encuentro entre Mike Pompeo y Kim Jong-un

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, publicó fotos del encuentro entre el ahora secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, la pasada Semana Santa en Corea del Norte.

Las dos fotos publicadas por Sanders en su cuenta de Twitter muestran a Pompeo, que entonces era el director de la CIA, estrechando la mano de Kim, en una ocasión mirando a las cámaras y en otra mirándose a los ojos.

Pompeo es un antiguo oficial de caballería, empresario y congresista conservador que ya se sumergió en una de las maniobras diplomáticas más ambiciosas en décadas: lograr un acercamiento con Corea del Norte.

Hace aproximadamente un mes, se reunió en secreto en Pyongyang con Kim Jong Un.

JUST RELEASED: Photos of Secretary of State Pompeo in North Korea. Secretary Pompeo will do an excellent job helping President Trump lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. pic.twitter.com/pQ0P8hbMTN