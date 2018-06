Abelardo Posso: “Hay un esfuerzo para preservar la paz mundial y eso beneficia a todos”

Él señaló que no se conoce cómo reaccionará el presidente de EE. UU., Donald Trump, porque es impredecible.

Es experto en diplomacia y en política internacional. Fue representante de Ecuador en las Naciones Unidas por dos ocasiones. El embajador (r) Abelardo Posso habló con este diario sobre el encuentro entre Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos, que será el 12 de junio en Singapur.

¿Cómo mira la reunión entre estos tres países?

Es un paso firme para buscar una paz duradera. Es un gesto de acercamiento, pero hay dudas sobre los resultados debido a la personalidad del presidente estadounidense, Donald Trump.

El diálogo llevará a algunos acuerdos entre las dos Coreas y Estados Unidos.

Hablarán sobre las posibilidades de que Corea del Norte solo utilice la energía atómica con fines pacíficos, de conformidad con las disposiciones internacionales y resoluciones de las Naciones Unidas. Estados Unidos y Corea del Sur le solicitaron que no desarrolle armamento nuclear porque es peligroso para la paz mundial. Además, EE.UU. puede comprometerse a no causar problemas con sanciones a Corea del Norte._También Corea del Sur podrá encontrar un camino para que Corea del Norte acceda de mejor manera a los acuerdos de cooperación en Asia. El acercamiento permitiría a ese país abrirse más, no sé si políticamente, porque el régimen es muy severo y dictatorial.

¿Qué beneficios tiene el resto de países del mundo si logran un acuerdo entre estos tres países?

El principal beneficio es que hay esfuerzo para preservar la paz. América Latina está tan lejos que tendrá poca influencia de inmediato. Pero cualquier enfrentamiento entre las naciones de las cuales dependemos nos afectaría. La paz mundial es un beneficio general, mejora las relaciones comerciales, culturales, de cooperación. Con la globalización cualquier daño que ocurre o problema que vulnere la paz en cualquier país del mundo tiene repercusiones en la opinión pública internacional.

¿Pero qué confianza hay en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump?

Trump es impredecible, no sigue los parámetros normales de una negociación internacional. No se sabe cómo reaccionará, es visceral y actúa como empresario, no como estadista. Tiene una forma distinta de hacer política._Incluso puede tener una reacción abrupta que interrumpa las negociaciones. (O)