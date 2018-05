Trump anunció retirada de EE.UU. del acuerdo nuclear con Irán

El presidente Donald Trump anunció este martes la retirada de Estados Unidos del acuerdo firmado por varios países con Irán en 2015 a raíz de su programa nuclear y el inmediato restablecimiento de sanciones contra Teherán.

"Estoy anunciando hoy (martes 8 de mayo) que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán. En momentos, firmaré el memorando presidencial que restablece sanciones" a Irán, dijo el mandatario en un mensaje televisado desde la Casa Blanca.

Luego de la histórica declaración, Trump ocupó un pequeño escritorio donde firmó el documento que marcó la ruptura de Washington con el acuerdo que la comunidad internacional hilvanó durante años de esfuerzos diplomáticos continuados.

"Implementaremos sanciones económicas del más alto nivel. Cualquier nación que ayude a Irán en su búsqueda de armas nucleares también será sancionada fuertemente por Estados Unidos. No seremos rehenes de un chantaje nuclear", afirmó.

El presidente estadounidense dijo que mantuvo consultas con "aliados y asociados alrededor del mundo" entre los que mencionó a Francia, Alemania y el Reino Unido.

"Estamos unidos en nuestro entendimiento y convicción de que Irán no debe nunca adquirir un arma nuclear. Y de estas consultas resulta claro para mí que no podemos prevenir una bomba nuclear iraní bajo la estructura podrida de este acuerdo", dijo.

En la visión de Trump, el acuerdo nuclear firmado con Irán "es defectuoso en su origen. Si no hacemos nada, sabemos exactamente qué ocurrirá".

"En realidad, es un acuerdo horrible, unilateral, que no tuvo que haberse firmado nunca. No aporta calma. No aporta paz. Y nunca lo hará", aseguró el mandatario.

Este acuerdo fue firmado con Teherán en 2015 por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, China (todas potencias nucleares) y Alemania, y establecía mecanismos para evitar que Irán desarrolle un armamento nuclear.

Poco antes del anuncio de Trump, la Unión Europea había expresado a Irán el apoyo de "todas las partes" a la "aplicación plena y efectiva" del acuerdo, gesto que en la práctica aisló a Washington en su posición de ruptura. (I)