Un emigrante ecuatoriano entre las víctimas de tiroteo en Nueva Jersey

Una de las seis víctimas del tiroteo ocurrido en Jersey City (Nueva Jersey, EE.UU.), Douglas Miguel Rodríguez Barzola, era un emigrante que llegó de Ecuador hace tres años con su esposa e hija, según medios locales de prensa.

El ecuatoriano, de 49 años y casado, trabajaba hace un año en el supermercado judío donde ocurrió el tiroteo y figura entre los tres civiles que perdieron la vida en el incidente, que ocurrió poco después del mediodía en la localidad de Greenville, donde reinó el caos y terror.

El cónsul ecuatoriano en Nueva Jersey, Alfonso Morales Suárez, indicó al diario Northjersey.com que Rodríguez Barzola emigró desde la ciudad de Guayaquil, que su esposa e hija de 11 años viven en este estado, pero su madre está en Ecuador.

También indicó que aún la familia no ha decidido dónde será sepultado. Pero una campaña en internet se ha abierto para recolectar fondos para su funeral.

Funerals for Jersey City victims Leah Minda Ferencz and Moshe Hirsch Deutsch ended.



Joseph Seals' funeral will happen soon.



Douglas Miguel Rodriguez was killed while working in the store. His family wants his body to Ecuador.



