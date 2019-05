Ecuador colabora con México en proceso de identificación de dos cadáveres

La Cancillería ecuatoriana informó de que colabora con México para determinar si dos cadáveres hallados en Nuevo Laredo corresponden a ciudadanos de la nación andina.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana indicó que el cónsul de Ecuador en Monterrey, Galo Larenas, y el vicecónsul, Lenin Pava, mantuvieron en Tamaulipas una serie de reuniones con diferentes autoridades mexicanas.

Añadió que con varios representantes de la Procuraduría General del Estado de Tamaulipas trataron el caso de los dos cuerpos encontrados en Nuevo Laredo, que están en proceso de identificación.

Y puntualizó que los diplomáticos ecuatorianos entregaron el certificado biométrico con las huellas dactilares del ciudadano L.O.Q.A, lo cual permitirá determinar si concuerdan con uno de los cuerpos hallados.

Igualmente, "en el caso del señor H.L.G.G se estableció el procedimiento para hacer exámenes genéticos a partir de muestras de sangre de sus familiares en Ecuador", señaló.

Por otra parte, indicó que se entregaron los certificados biométricos y las fotografías de dos ecuatorianas que se encuentran desaparecidas y a las que identificó como S.E.S.S. y M.A P. M. "a fin de que se proceda a su búsqueda inmediata".

Fuentes de la Cancillería señalaron que se trata de procesos de identificación que "toman tiempo pues se requieren pruebas biométricas e inclusive genéticas", entre otros.

Según el Ministerio de Exteriores, delegados consulares mantuvieron contacto con el Instituto Nacional de Migración en Nuevo Laredo (INM), que funciona como enlace entre las casas de migrantes y la autoridad estadounidense.

De la misma manera, Larenas ha mantenido encuentros con autoridades de protección civil y de bomberos en Tamaulipas "quienes le han informado sobre los detalles del rescate de los cuerpos en el Río Grande".

Los oficiales entrevistados también comentaron que han intercambiado información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection, CBP), quienes afirmaron "que no tienen actualmente mujeres ecuatorianas detenidas".

El Ministerio de Exteriores añadió que al otro lado de la frontera, la cónsul de Ecuador en Houston, Ruth María Dueñas, está en contacto permanente con la Patrulla Fronteriza y la Unidad de Búsqueda de Personas de Texas-USA para conocer sobre el estado de ecuatorianos que han sido detenidos al intentar cruzar ilegalmente la frontera norteamericana.

La Cancillería apuntó que, a través el Viceministerio de Movilidad Humana y de las misiones consulares respectivas, trabaja "activa y responsablemente" en los casos de los ecuatorianos desaparecidos o detenidos cuando han migrado en forma irregular.

"Somos las autoridades competentes y como tal mantenemos contacto permanente con autoridades de otros países para dar seguimiento a los casos", recalcó. (I)