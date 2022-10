Dos activistas lanzaron sopa a una pintura de Van Gogh

Dos activistas de la organización ‘Just Stop Oil’ arrojaron sopa a la pintura 'Los girasoles' de Van Gogh en la Galería Nacional de Londres y posteriormente se pegaron a la pared a menara de protesta.

Luego de arrojar las latas de sopa, una de las activistas gritó “¿Qué vale más, el arte o la vida?" y luego agregó “¿Vale más que la comida? ¿Más que la justicia? ¿Les preocupa más la protección de una pintura o la protección de nuestro planeta y de las personas?"

NOW - Climate activists defile Van Gogh's Sunflowers at the National Gallery and glued themselves to the wall.pic.twitter.com/XgRDqyEqUO