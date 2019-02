Siete diputados laboristas británicos dejan el partido

Siete diputados del Partido Laborista británico abandonaron el lunes 18 de febrero la formación en protesta por el liderazgo de Jeremy Corbyn, en particular su mala gestión de los casos internos de antisemitismo y su posición ambigua sobre el "brexit".

Luciana Berger, Chuka Umunna, Mike Gapes, Ann Coffey, Angela Smith, Chris Leslie y Gavin Shuker expusieron individualmente en una rueda de prensa las razones de su marcha, animaron a otros colegas a seguir sus pasos y anunciaron que mantendrán sus escaños en la Cámara de los Comunes como parte de un Grupo Independiente.

Berger dijo que consideraba a la formación opositora "institucionalmente antisemita", por la aparente debilidad de Corbyn para atajar los ataques al sionismo, mientras que Leslie sostuvo que el Laborismo "ha sido secuestrado por la máquina política de la izquierda dura".

Umunna lamentó que la directiva laborista no haya apoyado abiertamente la opción de un segundo referéndum sobre la salida de la Unión Europea (UE), que él defiende con la campaña multipartita "Voto del Pueblo".

Corbyn expresó su "decepción" por la marcha de estos disidentes y el "número dos" laborista, John McDonnell, les instó a renunciar a su escaño, obtenido con el ideario del partido, y someterse a nuevas elecciones parciales en sus respectivas circunscripciones.

I am disappointed that these MPs have felt unable to continue to work together for the Labour policies that inspired millions at the last election and saw us increase our vote by the largest share since 1945.