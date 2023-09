Hoy es el Día de Shakira... Aquí te explicamos por qué

Shakira es la artista latina que acapara la atención de todos los reflectores. Por su talento, por supuesto, pero también porque en los últimos tiempos rompió con Gerard Pirqué, esposo y padre de sus dos hijos, y, además, fue acusada de fraude. Pero eso queda a un lado cuando se trata de reconocer todos los logros de la colombiana más famosa. Y por esa razón, el portal de música, podcasts y vídeos digitales, Spotify, propuso asignar un día a nivel nacional e internacional para homenajear a Shak. Se eligió el 29 de septiembre. Hoy.

Tras varios comentarios acompañados del #ShakiraMereceUnDía, la plataforma de Spotify decidió hacerles caso y asignó esta como el Día de Shakira, lo que inmediatamente fue celebrado por los miles de seguidores de la intérprete de "Suerte" a nivel mundial.

“Spotify anuncia el Día de Shakira, respondiendo al llamado de los fans, quienes han sido clave en la amplificación del mensaje. Esta iniciativa es un homenaje a la artista que ha representado a Colombia con orgullo ante el mundo durante muchos años. También es una oportunidad para que, como país, celebremos nuestra música”, señaló la líder de relaciones con artistas y sellos discográficos para Spotify en la región Andina, Manuela Echeverry.

"Cuando escuché sobre el Día de Shakira, mi reacción inicial fue de emoción total. Me hizo sonreír y sé que mis padres estarán orgullosos de verlo", mencionó la colombiana en conversación con el blog For The Record de Spotify.

¿PERO POR QUÉ EN ESTA FECHA?

Según explican algunos medios internacionales, el 29 de septiembre de 1998 salió a la venta el tercer disco de la colombiana, '¿Dónde están los ladrones?', un material que tuvo la mayor inversión para una cantante latinoamericana por parte de Sony Music. Fueron casi USD 3 millones, lo cual rindió frutos e inmediatamente conquistó a la gente, incluso, de Europa.