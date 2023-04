Descubren un capítulo oculto de la Biblia

La revista New Testament Studies publicó un estudio en el que asegura que los científicos encontraron un capítulo escondido de la Biblia, 1.500 años después de su primera traducción.

Según el informe, esa parte representa una de las primeras traducciones de los Evangelios. Los investigadores de la Academia de Ciencias de Austria, explica la publicación, utilizaron el proceso de fotografía ultravioleta para encontrar el capítulo debajo de tres capas de texto.

“Hasta hace poco, solo se conocían dos manuscritos que contenían la traducción al siríaco antiguo de los evangelios”, dijo uno de los investigadores, Grigory Kessel.

El texto recién descubierto, agrega, es una interpretación del capítulo 12 de Mateo de la Biblia. Además, ofrece nuevos detalles que cambian el sentido de algunas traducciones posteriores.

¿Por qué estaba oculto ese texto? La respuesta es sencilla: el libro data del siglo VI, a más tardar, entonces, debido a la falta de pergamino era muy común reutilizar las páginas, casi siempre borrando el texto anterior.

The Vetus Syra, or the Old Syriac version is the oldest (ca. 3rd c.) Syriac version of the four Gospels. Two main manuscripts (both, alas, incomplete) witnesses were known, the Curetonianus and the Sinaiticus. #syriac #manuscripts #palimpsest #oldsyriacgospels pic.twitter.com/hJgvXcAM51