Dayton y El Paso rechazan la visita de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará en las próximas horas del miércoles 7 de agosto a las ciudades de Dayton (Ohio) y El Paso (Texas), luego de dos tiroteos el fin de semana que dejaron un total de 31 muertos y decenas de heridos.

Pero el gobernante de la primera potencia mundial se encontrará con el rechazo de legisladores locales y residentes que se oponen a su visita, ya que culpan a su retórica y a sus políticas sobre la inmigración por los trágicos sucesos que enlutaron al país.

Beto O'Rourke, un candidato a la nominación presidencial demócrata para 2020, dijo que los comentarios de Trump condujeron directamente a la masacre del sábado pasado y le pidió que renuncie a su viaje planeado a la ciudad.

También la congresista demócrata por El Paso, Verónica Escobar, dijo que Trump no era bienvenido en El Paso. "Desde mi perspectiva, él no es bienvenido aquí. No debería venir aquí mientras estamos de luto”, añadió.

La alcaldesa de Dayton, la demócrata Nan Whaley, por su parte, admitió sentirse "decepcionada" por la "vaguedad" de los comentarios del mandatario sobre el control de armas tras los dos tiroteos. "No creo, francamente, que sepa de lo que habla", afirmó.

Decenas de residentes locales se organizaron desde tempranas horas de la mañana para recibir al mandatario con una manifestación de rechazo, con bocinas, pancartas y el monigote gigante inflable Trump "baby".

Las protestas se suman a las últimas manifestaciones para exigir restricciones al uso de armas de fuego. Por la mañana, antes de emprender el viaje, Trump, adelantó desde la Casa Blanca a los medios que "en este momento no hay disposición en los políticos a legislar para prohibir los rifles de asalto". (I)