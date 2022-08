David Ratray es investigado por un caso de violación

David Ratray, conocido por encarnar el papel de Buzz McCallister en ‘Mi Pobre Angelito’ fue acusado de violar a una mujer, identificada como Lisa Smith, en el año 2017.

El actor habría atacado a Smith en su apartamento ubicado en la localidad de Manhattan, Estados Unidos, según reportan medios internacionales de comunicación como CNN.

La versión de Smith sostiene que Ratray la habría drogado antes de agredirla sexualmente en su apartemento, lugar al que fueron a beber una copa junto con su hermano y otro amigo. La mujer sostiene que denunció el hecho ante las autoridades poco después de haber sucedido.

“Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá”, aseguró Smith.

Por su parte el actor negó las acusaciones y dijo que jamás tuvo contacto sexual con Smith.