Cuatro tiros al aire y escapó de su boda

Cuatro tiros al aire y se cancela la fiesta. El video de una novia en La India se volvió viral en las redes sociales, debido a la decisión que tomó en plena ceremonia.

El corte muestra a la novia sentada y con una pistola en la mano. En ese momento ejecuta los cuatro disparos, antes de retirarse de la fiesta.

La ceremonia fue en Hathras. Allí, Ragni, de 23 años, se escapó de la fiesta a toda prisa. Después contó que el apuro se debía a un temor por ser detenida por las autoridades porque realizó los disparos.

La Policía investiga la identidad de la persona que le entregó el arma.

#WATCH | Bride fires in air during wedding in UP's Hathras, flees after case filed



(Video credit: Sumit Sharma) pic.twitter.com/fJ6S7WrAko