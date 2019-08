Crímenes de odio crecen un 9% por “efecto Trump”

Desde la asunción de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos (20 de enero 2017) los crímenes de odio se multiplicaron, coincidiendo con el discurso xenófobo que sale desde la Casa Blanca.

En lo que va de 2019 se contabilizan 251 ataques a la población civil, que causaron más de tres heridos o muertos en cada uno de ellos.

En tanto, las víctimas mortales en tiroteos ascienden a 271, se trata de 56 más en relación con el mismo período de 2018 (215), cuando aún quedan más de cuatro meses para que acabe el año.

El impulso de estos ataques masivos ha sido siempre el odio racial, el desprecio hacia el inmigrante y el excluido. El último y más dramático de estos hechos ocurrió hace una semana en la ciudad fronteriza de El Paso, donde ocho de cada 10 habitantes son de origen hispano. Patrick Wood Crusius, autor del tiroteo en el que fallecieron 22 personas enarbola las mismas ideas supremacistas, racistas y de odio apoyadas por Trump.

Un reporte del Centro de estudios sobre el odio y el extremismo, señala que en Estados Unidos los crímenes de odio aumentaron en un 9% en las 30 principales ciudades del país en 2018.

Según el estudio, las víctimas más comunes por delitos de odio denunciados a la Policía fueron afroamericanos, judíos y homosexuales, y en menor cantidad personas de origen hispano.

En un ensayo publicado por la Red de Investigación en Ciencias Sociales (SSRN en inglés), señalan la responsabilidad del mandatario Donald Trump, a menudo criticado por su retórica antimigrante, en cuanto al aumento de los crímenes de odio en Estados Unidos.

No obstante, para el mandatario los tiroteos son parte de “un problema de salud mental” de los criminales. “La salud mental y el odio aprietan el gatillo, no el arma”, mencionó el mandatario esta semana en una alocución televisada en la que no hizo ninguna referencia a la implementación de medidas e impulso de reformas para el control de armas.

Pero este “efecto Trump”, como lo llaman en algunos medios, empezó a aumentar desde su elección en noviembre de 2016.

Los peores días fueron el 9 de noviembre, el día siguiente a la elección con 18 ataques, y el día 12 con 23 casos, de acuerdo con los datos de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) sobre crímenes de odio.

“Los condados que votaron abrumadoramente por Trump durante las elecciones presidenciales experimentaron el mayor aumento de crímenes de odio”, dijeron los autores del estudio.

Las autoridades documentaron más de 7.000 delitos de odio en 2017, un 17% más que el año anterior. Un dato que suponía la tercera subida anual consecutiva, según un informe del FBI.

La Policía federal considera delito de odio los crímenes motivados por la animadversión contra una raza, religión, discapacidad u orientación sexual, entre otros.

De los más de 7.000 incidentes de esta índole que ocurrieron en 2017, más de 2.000 fueron contra afroamericanos, 938 contra judíos y 1.130 contra homosexuales. En concreto, el 48,6% de los ataques fueron dirigidos a afroamericanos, seguido por blancos (17,1%), hispanos (10,9%), indios americanos (6,3%), y víctimas de otras razas (4,5%).

En 2017, la comunidad latina, principal objetivo del ataque de El Paso, sufrió 427 ataques, con un total de 552 víctimas; datos superiores a los registrados en 2016 (344 incidentes y 483 víctimas). Por otro lado, los ataques antisemitas crecieron un 37% en 2017. (I)