Costa Titch, rapero sudafricano, murió en plena presentación

Costa Titch, rapero sudafricano de 28 años de edad, murió en plena presentación en vivo, según reportó la familia del artista en redes sociales.

Mientras actuaba en el Ultra Music Festival, en Johannesburgo, Costa Titch se desplomó en medio del escenario, posteriormente fue llevado hasta un hospital cercano, pero falleció en la casa de salud. Hasta el momento no se confirma la causa de la muerte del rapero.

costa titch collapsed on the stage during his performance and died. ?? #Ripcostatitch pic.twitter.com/LwKSNx8JCc