Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump, pasará 7 años entre rejas

Paul Manafort, exjefe de campaña del presidente de EE.UU., Donald Trump, cumplirá más de 7 años de prisión tras ser sentenciado en un segundo caso por fraude fiscal y bancario, en un proceso relacionado con la llamada trama rusa.



"Es difícil exagerar el número de mentiras, el volumen del fraude y el del dinero involucrado", dijo Amy Berman Jackson, jueza del Distrito de Columbia, en la vista para dictar sentencia tras un juicio en el que quedó patente el opulento estilo de vida del acusado.



Jackson condenó a Manafort a tres años y medio de cárcel que se sumarán a la condena previa a casi cuatro años de cárcel que recibió en otro proceso judicial la pasada semana en el estado de Virginia.



La juez remarcó que el exjefe de campaña de Trump había pasado gran parte de su trayectoria dedicado a "engañar al sistema".



Manafort, de 69 años, deberá devolver, además, 6 millones de dólares.



Ante la jueza, el acusado pidió disculpas por su comportamiento. "Siento lo que he hecho. Déjenme ser claro, acepto la responsabilidad de los actos que me han llevado a aquí hoy", dijo a la vez que pidió estar con su esposa.



Las malas noticias para el exjefe de campaña de Trump no acabaron con la sentencia en el Distrito de Columbia, ya que minutos después de conocerse el fallo, la Fiscalía de Nueva York lo acusaba formalmente de dieciséis cargos de fraude fiscal y bancario.



Las nuevas incriminaciones fueron elevadas por el fiscal del distrito sur de Nueva York, Cyrus Vance, "por un fraude hipotecario de un año de duración, mediante el cual Manafort y otras personas falsificaron registros comerciales para obtener ilegalmente millones de dólares", según la acusación.



Los cargos del estado de Nueva York evitarían un eventual indulto presidencial.



El actual mandatario, que ha defendido en varias ocasiones a su anterior asesor, tiene la capacidad de otorgar el perdón presidencial en crímenes federales, pero no podría si la sentencia es dictada por en tribunal de un estado.



La red de procesos contra Manafort es producto de la investigación de la "trama rusa", liderada por el fiscal especial Robert Mueller, pero no está relacionada con las actividades que desempeñó dentro de la campaña de Trump.



Mueller acusa a Manafort de haber creado una "red de entidades y cuentas bancarias" en diferentes países para ocultar 75 millones de dólares que obtuvieron principalmente del Gobierno prorruso de Ucrania y de oligarcas rusos.



Manafort, que dirigió la campaña de Trump entre mayo y agosto de 2016, tuvo que dimitir tras descubrirse que había recibido 12,7 millones de dólares por asesorar en secreto al expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014), vinculado a Moscú.



La caída en desgracia de Manafort se suma a la de Michael Cohen, exabogado personal de Trump, condenado a 3 años de cárcel por delitos sobre financiación de campaña, sentencias con las que Mueller estrecha el cerco sobre el presidente estadounidense. (I)