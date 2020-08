En Colombia han sido asesinadas 1.300 personas en masacres durante los últimos tres gobiernos

La Policía y el Ministerio de Defensa de Colombia han elaborado un balance sobre los homicidios colectivos que se han registrado en el país desde el año 2004, cuando Álvaro Uribe ocupaba Casa Nariño y de este se desprende la cifra de más de 1.300 asesinados durante su gobierno y los de Juan Manuel Santos y el hoy presidente, Iván Duque.



Según los datos a los que ha tenido acceso la emisora colombiana Caracol Radio, durante el gobierno de Uribe, aunque las cifras se comienza a contabilizar en 2005 y no en 2002, cuando asumió el cargo, se registraron 889 muertes en 177 masacres, hasta 2009.



En cuanto al periodo en el que Juan Manuel Santos ocupó la Jefatura del Estado, 2010-2018, se cometieron 759 asesinatos durante los 177 homicidios colectivos de los que se tuvo constancia.



Por su parte, durante los dos primeros años del gobierno de Iván Duque se han registrado 40 masacres, en las que se han asesinado a 205 personas.



No obstante, las cifras podrían ser mayores, ya que según un informe de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) solo en lo que va del año 2020, 182 personas han sido asesinadas en 45 masacres.



Los departamentos más afectados son Antioquia (noroeste), con 10 masacres; y Cauca y Nariño, ambas en el suroeste de Colombia, con siete cada uno.



En las últimas semanas se han producido varios episodios de estas características en Colombia, en especial en aquellas zonas en las que varios grupos armados, como las disidencias de las extintas FARC o las autodefensas, se disputan las rentas de los cultivos de coca y las del narcotráfico en la región.



El pasado 15 de agosto, un grupo de cuatro hombres armados irrumpió en una finca privada en la que se encontraban 50 personas abriendo fuego de manera indiscriminada y asesinando a nueve de ellas. Tres días antes, cinco menores de edad fueron asesinados en una barriada de Cali, en el oeste de Colombia.



El pasado fin de semana, al menos otras 17 personas fueron asesinadas en un lapso de tiempo no superior a las 24 horas a manos de grupos armados en diferentes localidades de Cauca, Nariño y Arauca. (I)