Varios cohetes impactan en una base con tropas de EE.UU. en Irak, según medios

Una decena de cohetes impactaron en las últimas horas en la base aérea de Al Asad en Irak, que alberga a tropas estadounidenses, en una posible represalia de Irán por el asesinato del general Qasem Soleimaní, informaron medios de EE.UU.

BREAKING VIDEO: Unconfirmed footage showing rockets launched towards a U.S. coalition airbase in Iraq pic.twitter.com/07QcDorunZ