Clara Chía habría sido hospitalizada por un ataque de ansiedad

Clara Chía, actual pareja sentimental de Gerard Piqué, enfrentaría un cuadro de ansiedad que obligó que la joven, de 23 años de edad, a ser hospitalizada en una casa de salud privada en la ciudad de Barcelona.

Según los segmentos del espectáculo de El Periódico, Clara Chía no habría soportado la presión que los medios de comunicación ejercen sobre ella en su intención de obtener una declaración con respecto al ‘escándalo’ con Shakira, lo que le causó un ataque de ansiedad.

Los reportes indican que Clara Chía pasó unos días en la casa de sus padres, porque su estado de ánimo no es bueno. "No es fácil ser una chica de 23 años y estar en boca no solamente de España, sino de todo el mundo (...) Esto le ha pasado factura", publicaron el pasado fin de semana en el programa Fiesta.

Clara Chía trabaja como anfitriona en los partidos de la Kings League, torneo deportivo creado por Ibai Llanos y Gerard Piqué, pero con respecto a otras actividades laborales, se informó que la joven trabaja de forma remota.