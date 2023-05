Así es la peligrosa ciudad que se encuentra bajo Las Vegas

Miles de turistas de todas partes del mundo visitan a diario la legendaria ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Los viajeros gastan miles de dólares en casinos, recorren un sinnúmero de atracciones y comen exquisitos platillos sin imaginarse que cientos de personas están viviendo bajo sus pies.

La ciudad cuenta con numerosos túneles que se han convertido en el hogar de hombres y mujeres que lo han perdido todo, o que simplemente quisieron desaparecer de la faz de la tierra. Este es el caso de Rick, un hombre de 72 años cuya historia fue publicada por BBC News en un reciente artículo.

Rick y sus 35 años bajo tierra

Rick es uno de los residentes más antiguos del subsuelo de la llamada "capital mundial del vicio". De forma intermitente, el hombre ha vivido allí cerca de 35 años. Para entrar a su ‘vivienda’, es necesario ingresar al sistema de control de inundaciones de la ciudad, un verdadero laberinto que se extiende a lo largo de toda la urbe.

"Incluso cuando no está lloviendo, no son un lugar para juegos", advierte en su página web el Distrito Regional de Control de Inundaciones del Condado de Clark, la entidad encargada del mantenimiento y constante ampliación de una infraestructura compuesta por canales, depósitos de detención y cientos de kilómetros de desagües pluviales.

"He visto el agua llegar casi hasta el techo", cuenta Rick a BBC Mundo apoyado contra una pared que parecía gris y ahora, acostumbrada la vista a la tenue luz de la linterna, se descubre llena de grafitis.

También recuerda las veces en las que intentó ayudar a alguien y terminaron auxiliándolo a él, o aquella ocasión —la memoria le falla y no consigue dar con fechas— en la que una mujer trató de cruzar la corriente en un canal sin éxito.

"Le gritamos. Llevaba un niño a la espalda, y no lo consiguió. Ambos murieron. Es algo que no olvidas", dice apesadumbrado.

Pero hay otras cuestiones que lo tienen más preocupado: las ratas "de un tamaño que asusta a cualquiera", la policía y un trasiego cada vez mayor de gente. "Y bueno… las pesadillas. No consigo sacármelas de la cabeza". Asegura que se deben a su pasado como militar y han sido en estas décadas su mayor obstáculo para buscar una vida en la superficie.

Después, en su vida de civil, hizo de todo: "Estuve en el sindicato forense, me dediqué a la construcción, abrí el Rio y el (también casino) New York New York, hice arreglos, conduje un taxi… Hubo momentos en los que podía trabajar, pero la vida siempre me pasaba factura y acababa renunciando".

Hoy sobrevive con US$23 que recibe el día 3 de cada mes y con limosnas esporádicas, mientras no termina de acostumbrarse a que cada vez más personas busquen refugio en su túnel.