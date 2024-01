Estado Unidos: Hombre noquea al presunto secuestrador y violador de su hija

El hecho ocurrió en Las Vegas, Estados Unidos, un hombre esperó en la sala del tribunal hasta que salió la persona acusada de secuestrar y violar a su hija. Según información oficial, el acusado Yousuf Azami es un refugiado afgano y compareció por esta acusación.

En un video de una cámara de seguridad del tribunal, que fue difundido en redes sociales, se puede observar a un hombre que espera sentado en la sala, al percatarse que Azami sale, se levanta y se acerca a él.

Lo hace de forma rápida, pero tranquila, al punto que los policías en el lugar no se percatan del hecho. Se acerca al acusado, intercambia unas pocas palabras y, segundo después, le lanza un puñetazo en la cara.

El golpe es tan fuerte que noquea al sujeto, el hombre se le va encima y es ahí cuando los uniformados corren a separarlos. No obstante, el ciudadano cumplió con su objetivo, golpear a quien presuntamente abusó de su hija.

Yousuf Azami is an Aghani refugee who charged with rap-ng and kidnapping a teenage girl in Vegas.



Last week, the girl's dad waited until he walked out of the courtroom and then knocked him out. pic.twitter.com/K2cUnSVXJo