Científicos revelan la edad en la que el sexo resulta más placentero

Las dudas sobre el sexo no cesan y los descubrimientos científicos en torno al tema cada vez son más certeros e interesantes. Esta vez, un estudio sobre el comportamiento sexual en los Estados Unidos encontró un patrón similar entre los participantes de una encuesta.

El estudio realizado por la revista Archives of Sexual Behavior, en 2016, determinó que las personas entre 40 y 49 años tenían niveles más altos de satisfacción sexual en comparación con otras edades.

Aunque no existe una etapa definitiva en la que las experiencias sexuales sean mejores o peores, otros estudios coinciden con la hipótesis planteada en Archives of Sexual Behavior. No obstante, todas están de acuerdo con que la percepción del placer sexual varía entre todas las personas.

Al respecto, otra investigación publicada en la revista Journal of Sexual Medicine, en 2010, investigó la satisfacción sexual en más de 300 mujeres estadounidenses de 40 a 100 años. Los hallazgos revelaron que las mujeres de edad más avanzada registraron niveles más altos de satisfacción sexual en comparación con las mujeres más jóvenes.

Mientras tanto, otro estudio publicado en la revista Sexual Medicine, en 2018, también encontró que la satisfacción sexual aumenta con la edad y alcanza su punto máximo en los últimos años de la vida, en personas mayores de 65 años.