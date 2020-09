CIDH abre proceso para elegir secretario ejecutivo tras el rechazo de Almagro a Paulo Abrao

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este jueves la apertura de un concurso para seleccionar a la persona que ocupará el cargo de titular de su Secretaría Ejecutiva, después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, rechazara renovar a Paulo Abrao.



La CIDH denunció en agosto que Almagro había paralizado la renovación del mandato de Abrao, vigente hasta el 15 de ese mes, a pesar de que la propia comisión había pactado por unanimidad que el brasileño siguiese cuatro años más, hasta 2024.



Almagro respondió de forma pública, justificando su rechazo en las "decenas de denuncias" que funcionarios de la CIDH habrían presentado contra Abrao, sin entrar en detalles sobre estas acusaciones.



En un comunicado, la CIDH explicó que, el 30 de agosto, pidió un "diálogo institucional respetuoso" entre dos órganos principales de la OEA para "superar las diferencias" que mantenía con Almagro sobre la renovación del mandato de Abrao.



El organismo asegura que llevó a cabo "todos los esfuerzos" y presentó una "sólida" propuesta que buscaba la renovación contractual del ya exsecretario ejecutivo.



La propuesta estaba acompañada de "la correspondiente licencia permitida por la Política y Sistema de resolución de conflictos para la prevención y eliminación de todas las formas de acoso laboral de la OEA, a fin de garantizar la debida tramitación de las quejas del personal", aclaró la CIDH.



Así, la Comisión Interamericana expresó su "profundo rechazo" a la decisión de Almagro que, critica el organismo, "quebranta una práctica establecida por más de 20 años de respeto a la decisión de la CIDH de nombrar a su secretario ejecutivo y dificulta la obtención de verdad, justicia y reparación a las personas que se han sentido afectadas en sus derechos laborales".



Asimismo, lamentó que la decisión de Almagro desconoce el debido proceso, pues el artículo 13.5.3 de la referida Política señala que "el hecho de que un miembro o no miembro del personal esté bajo investigación no deberá utilizarse en contra de ninguna persona al considerar, por ejemplo, la renovación de un contrato".



En este sentido, la CIDH se ha comprometido a adoptar "todas las medidas que estén al alcance de los comisionados" para "mejorar el clima laboral en la Secretaría Ejecutiva, siempre velando por los Derechos Humanos de todas las personas". Para ello señaló la importancia de conocer los resultados que arroje la investigación interna que va a realizarse.



Reconocimiento a Abrao



De forma paralela, la CIDH expresó su "especial reconocimiento" a Abrao y reconoció su "liderazgo fundamental en el proceso de transformación institucional que le fue encomendado al momento de su selección".



Así ha destacado que, entre otras cuestiones, durante su mandato ha modernizado la estructura de la Secretaría, la CIDH alcanzó avances y resultados "inéditos" para el sistema de casos, peticiones y medidas cautelares, y ha propiciado una respuesta "oportuna" a las principales crisis en la región.



Por su parte, Abrao lamentó que la decisión de Almagro "no respetó los procedimientos formales" y señaló que no se le ha notificado ninguna investigación disciplinaria en su contra.



"Jamás recibí, por los canales regulares de los órganos competentes, una única denuncia formal por supuestas irregularidades, tales como acoso laboral de mi parte u omisión en la atención sobre acoso sexual a terceros", agregó, insistiendo en que las rechaza por ser "infundadas".



"Me despido con el sentimiento de haber cumplido una misión importante en estos últimos cuatro años, bajo la orientación de la CIDH y mi compromiso con las víctimas de recolocar institucionalmente la Comisión para encauzar la atención hemisférica en la protección de los Derechos Humanos de todas las personas de las Américas, especialmente ahora que enfrentamos una crisis masiva por la pandemia", concluyó.



El sistema para la presentación de candidaturas a la Secretaría General se abrirá el 25 de septiembre en la página web de la CIDH. (I)