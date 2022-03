Chris Rock fue ovacionado en un teatro tras lo ocurrido en los Oscars

Chris Rock se presentó en un escenario por primera vez desde que Will Smith lo cacheteó en los premios de la Academia, el último domingo 27 de marzo del 2022. El comediante recibió ovaciones de pie y habló rápidamente del incidente.

Rock, al abordar públicamente lo ocurrido, fue recibido por el público en el Teatro Wilbur de Boston con dos ovaciones de pie consecutivas, la noche del miércoles 30 de marzo. Esto generó lágrimas en el comediante.

¿Cómo estuvo su fin de semana?" bromeó, a lo que la audiencia respondió con risas.

"No tengo un montón de (...) que decir sobre eso, así que si vinieron aquí por eso", dijo apagándose, y luego continuó: "Había escrito un espectáculo completo antes de este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que sucedió, así que en algún momento hablaré sobre esa (...). Será serio. Será divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes", expresó.

