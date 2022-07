Chris Rock desestimó la disculpa que le ofreció Will Smith

Chris Rock respondió a las disculpas que le ofreció públicamente Will Smith, luego de la cachetada que le propinó hace cuatro meses en la entrega de los premios Oscars. Y no fue de la manera conciliadora que se esperaba.

Rock no se refirió directamente a lo que le expresó Smith, lo hizo a través de una de sus presentaciones de comedia. "Todo el mundo se está intentando hacer la víctima. Y si todo el mundo es una víctima, entonces nadie va a escuchar a las víctimas reales. Incluso a mí, que he sido abofeteado por Suge Smith... fui a trabajar al día siguiente, tengo hijos", aseguró. Y comparó a Will Smith con el Suge Knight, el fundador de Death Row Records, que actualmente está en la cárcel.

"Todos aquellos que dicen que las palabras duelen es porque nunca les han abofeteado en la cara", sentenció Rock.

En el vídeo de Smith, el actor se disculpó con el cómico y le aseguró estar dispuesto a hablar cuando él estuviese preparado, a pesar de que luego reconocía que había intentado ponerse en contacto con Rock pero este "todavía no estaba listo".