China: Política 'covid cero' incluye rifles y ametralladoras

En redes sociales circulan videos que muestran como policías con trajes sanitarios usan ametralladoras para reprimir a los pasajeros para evitar que abandonen el aeropuerto de Xishuangbanna en la provincia de Yunnan, en China.

Usuarios de Twitter critican este tipo de políticas y alertan que “Millones de chinos viven bajo la ley marcial ahora”. Esto debido a que cada “pocos cientos de metros y cada intersección, hay un guardia que lleva un rifle para hacer cumplir el bloqueo”.

Millions of Chinese people are living under martial law now!



Every few hundred meters and each intersection , there is a guard carrying a rifle to enforce lockdown. pic.twitter.com/aPIW8ZkoO1