Canciller chileno dice que revivir Unasur es "inviable" y apuesta por Prosur

El canciller de Chile, Roberto Ampuero, aseguró que es "completamente inviable" tratar de revivir la Unasur, un bloque que el Gobierno chileno ha decidido abandonar, y reiteró su apuesta por el recién creado Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur).

Ampuero sostuvo en un mensaje difundido por la Cancillería que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) "no funciona desde hace años, no se reúne, no opera, y además está acéfala".

"Se ha convertido en un obstáculo adicional a la necesaria integración de Suramérica", añadió el canciller chileno un día después de que el Gobierno anunciara el inicio del trámite para desvincularse definitivamente de Unasur.

Ampuero recordó que Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Ecuador también suspendieron su participación en el bloque, por lo que, en su opinión, es mejor centrarse en el Prosur, que "tiene una agenda clara y también una participación activa de los países".

"Aquí no hay una decisión ideológica contra una tendencia política o un sector político, hay una decisión pragmática y urgente, pues la integración es necesaria en América del Sur y Unasur no tenía ya las condiciones para permitirla", apuntó el jefe de la diplomacia chilena.

Canciller @robertoampuero sobre Unasur: "no tenía las condiciones para permitir la integración de América del Sur. El espacio que sí tiene una agenda clara y una participación activa es #Prosur". pic.twitter.com/Uj8YVk6Vt7 — Cancillería Chile ?? (@Minrel_Chile) 22 de abril de 2019

El Prosur, integrado por Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú, fue creado el 22 de marzo de 2019 en Santiago con el objetivo de convertirse en un espacio de diálogo y coordinación que reemplace a la Unasur.

El Gobierno chileno anunció el 21 de abril de 2019 que ha pedido la opinión del Congreso para efectuar la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unasur, el primer paso para desvincularse de ese bloque.

La consulta que hará el Ejecutivo a la Cámara de Diputados y al Congreso forma parte del proceso que contempla la Constitución pero su resultado no es vinculante. (I)