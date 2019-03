Miles de chilenos rechazan actual modelo de pensiones

Decenas de miles de personas se manifestaron este domingo 31 de marzo de 2019 en Chile para reclamar el fin del actual sistema de pensiones del país, basado en la capitalización individual, y pedir que se cambie por un modelo de reparto solidario financiado entre trabajadores, empleadores y el Estado.

La marcha fue convocada por la Coordinadora "No+AFP" y en Santiago discurrió por el centro de la ciudad, entre la Plaza Italia y el cerro Santa Lucía, donde se realizó un acto acompañado de música en directo.

Manifestaciones similares tuvieron lugar en distintas ciudades de todo el país.

"Las pensiones de pobreza con las que viven nuestros adultos mayores no son sostenibles", aseveró a Efe una de las manifestantes, la diputada Carol Cariola.

La parlamentaria criticó que el peso del actual modelo recae en el trabajador y abogó por un sistema público tripartito donde empresario, trabajador y el Estado contribuyan.

"No tenemos un sistema solidario donde con las cotizaciones actuales podamos contribuir activamente a que las actuales generaciones de jubilados tengan un aumento significativo de sus pensiones en este momento. La calidad de vida de los adultos mayores no es buena, están algunos quitándose la vida, por eso estamos aquí diciendo claro 'no más AFP'", exclamó Cariola.

El modelo previsional chileno fue instaurado en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y su pilar básico es el ahorro individual obligatorio mediante el cual cada trabajador aporta un 10 % mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Las AFP son empresas privadas que invierten en los mercados en busca de rentabilizar sus fondos.

En Chile es obligatorio estar afiliado a una AFP y en la actualidad existen seis, que compiten para captar trabajadores en función de su portafolio de inversiones y de la comisión que cobran como mantenimiento.

El Estado chileno participa en el sistema previsional con el llamado Pilar Solidario, dirigido a los más pobres y a quienes tienen las pensiones más bajas.

"Desde que se instaló el sistema de pensiones en la dictadura, lo único que han hecho las AFP ha sido lucrarse a costa de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras", afirmó Cariola.

El promedio de la pensión mensual pagada en enero de 2019 por las AFP fue de unos 236 dólares. En comparación, el salario mínimo chileno es de unos 456 dólares.

En el año 2016, la plataforma "No + más AFP" comenzó una serie de fuertes protestas en todo el país contra el sistema de pensiones de capitalización individual, que periódicamente se han seguido repitiendo. (I)