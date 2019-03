Carta de una niña que pregunta si podría ser presidenta conmueve a Sudáfrica

La carta de una niña llamada Daisy en la que le pregunta al jefe de Estado de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, si una chica puede llegar a ser presidenta conmovió el jueves 6 de marzo al país, que nunca ha tenido a una mujer en ese cargo.

"Quiero ser presidenta como usted", le cuenta Daisy a Ramaphosa en una carta manuscrita y compartida en la red social Twitter por el presidente sudafricano, en la víspera del Día Internacional de la Mujer.

"¿Es usted amable con los niños? ¿Pueden las chicas ser presidentas? ¿Es duro gobernar el mundo?", pregunta la niña al jefe de Estado, entre otras dudas.

Ramaphosa compartió tanto la carta original como la respuesta que le ha enviado a Daisy, en la que la invita a visitarle y la anima a "estudiar" porque "las niñas pueden llegar a ser lo que quieran en el mundo a día de hoy".

"Pueden ser profesoras, científicas o astronautas. Y para responder a tu pregunta, sí, pueden ser presidentas también", afirmó el mandatario, antes de prometerle que él votaría por ella.

El mensaje ha sido uno de los temas del día en los medios y cientos de personas lo han compartido en las redes sociales.

Any contribution to fulfilling the dreams of a child is the highest calling. Daisy from Buffalo City wrote to me asking if little girls can become Presidents. Her optimism for our country affirms my belief in the indomitability of the human spirit. pic.twitter.com/rK6KtxEHmu