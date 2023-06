Capturan a un extraño pez siluro en un río italiano

Alessandro Biancardi, pescador italiano, capturó en el río Po a un siluro de casi tres metros de largo, de aspecto monstruoso que dejó sorprendidos a quienes tuvieron la suerte de verlo.

El raro animal fue fotografiado y las imágenes fueron compartidas en redes sociales, plataformas en las que los usuarios dejaron ver su sorpresa al ver a la extraña criatura, que tenía un aspecto prehistórico.

A 285-cm-long behemoth catfish astounded an Italian fisherman after a 40-minute fishing struggle. The "monster" reportedly might have broken the world record for the largest catfish ever caught but was set free before its weight could be taken.

(Photo: Alessandro Biancardi/VCG) pic.twitter.com/VixzqIJXD4