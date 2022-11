Cantante Aaron Carter falleció a los 34 años

El cantante de pop Aaron Carter falleció a los 34 años en Lancaster, California, Estados Unidos. El artista, autor de éxitos como 'I'm all about you' y 'I want candy', fue encontrado muerto en una tina de baño, según informó el portal TMZ.

El cantante fue una celebridad de adolescente y también era reconocido como el hermano de Nick Carter, uno de los integrantes de los Backstreet Boys.

TMZ informó que el cantante fue hallado por la policía este sábado 5 de noviembre ahogado en una tina de baño. La investigación está en una fase preliminar y no se ha confirmado la causa de su deceso.

El artista arrancó su carrera a los 9 años y fue una celebridad del pop adolescente. En la última década Carter realizó interpretaciones de música rap y había pasado por terapias de rehabilitación por su adicción al alcohol y las drogas.

Carter también apareció en algunas series adolescentes como Lizzy McGuire y Sabrina como actor invitado.