Cientos de camioneros bloquean vías en Chile en protesta por los ataques incendiarios

Cientos de camioneros chilenos han bloqueado este jueves varias carreteras del país en el marco de una serie de protestas contra los ataques incendiarios llevados a cabo por grupos indígenas contra sus vehículos. En 2020 se han incendiado 85 camiones, según datos de una de las asociaciones de camioneros que ha convocado las protestas. En las últimas semanas estos ataques se han producido casi a diario.



"Antes contábamos cinco ataques por año, pero este año ya vamos a llegar a 100", lamenta José Villagrán, líder de una de las asociaciones de camioneros. "Esta es una situación desesperada", añadió.



Los camioneros habían dado al Gobierno un plazo hasta la noche de este jueves para obtener la aprobación del Congreso de 13 proyectos de ley que mejorarían la seguridad y aumentarían las sanciones. Los ataques han aumentado recientemente debido a que grupos indígenas mapuches han exigido la liberación temporal de un activista que se encontraba en huelga de hambre.



"Tenemos que resguardar el orden público y si hay cortes de carreteras, no podemos aceptar eso", dijo a la emisora AND el portavoz del Gobierno, Jaime Bellolio.



La región de la Araucanía de Chile, al sur del país, es una de las más pobres tras décadas de conflicto con los mapuches, quienes acusan al Estado chileno de ocupar violentamente sus tierras en el siglo XIX y confinarlos en reservas. Los indígenas exigen la restitución de sus tierras ancestrales, mientras algunos grupos han recurrido a atacar la maquinaria de las empresas forestales y hostigar a los agricultores.



El Gobierno del presidente Sebastián Piñera calificó los ataques como terrorismo. "Quienes cometen actos de violencia dicen representar al pueblo mapuche, pero no lo representan en lo más mínimo", dijo por su parte Bellolio.



"Simplemente están buscando sus propios fines que tienen que ver con robo de madera, narcotráfico y tráfico de armas, por lo tanto no representan en absoluto la reivindicación mapuche", aseveró. (I)