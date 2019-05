800 millones de personas dependen de los glaciares

Los glaciares de las imponentes montañas asiáticas liberan cada verano 36 kilómetros cúbicos de agua a diversos ríos. La cantidad es suficiente para satisfacer ampliamente las necesidades básicas de 221 millones de personas. Sin embargo, el cambio climático amenaza con reducir esta producción de H2O.

Una investigación liderada por Hamish Pritchard, glaciólogo del instituto Prospección Antártica Británica, advierte sobre el riesgo que podría plantear un cambio en el proceso de derretimiento de glaciares en Asia para millones de personas.

En el estudio publicado en la revista Nature se describe cómo el proceso protege naturalmente de la sequía a grandes poblaciones, ya que unos 800 millones de personas dependen en parte del agua de deshielo de los glaciares en las altas cumbres.

Cerca de 95.000 glaciares de la región satisfacen las necesidades municipales e industriales de Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Kirguistán. Además, en los veranos con sequía el deshielo se convierte en el principal proveedor de agua para las cuencas fluviales del continente.

Según la investigación, esto “reduce el riesgo de inestabilidad social, conflictos y migraciones repentinas provocados por la escasez de agua”.

Pero los autores del estudio estiman que en la actualidad la producción de agua de deshielo en la región “es insosteniblemente alta”. En un inicio, el alto nivel de deshielo aumenta el flujo de las corrientes, pero después alcanzará un punto crítico y el agua disminuirá pues no se producirá el líquido que en la misma cantidad que ahora”, explicó Matthias Huss, investigador en el Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zúrich al The New York Times.

Esto porque el derretimiento aumentó en los últimos tiempos y, a su vez, entre 2000 y 2016 los glaciares se redujeron 1,6 veces más rápido que en el período de 1951 a 2007, reporta The Independent.

Los científicos estiman que el derretimiento se incrementará en las próximas décadas y por el año 2050 empezará a disminuir. “A medida que comencemos a enfrentar el estrés de la sequía, habrá cosechas fallidas y pérdida de ganado. Esto podría provocar que las personas migren y se darían conflictos, porque lucharán con sus vecinos por la comida”, advirtió Pritchard, citado por Nature. (I)