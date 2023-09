Brotes de enfermedades, la preocupación tras las inundaciones en Libia

Protestas en Libia. Los ciudadanos de Derna, una ciudad situada al este, responsabilizan a las autoridades de lo ocurrido el pasado domingo 10 de septiembre, cuando una tormenta mediterránea Daniel provocó intensas inundaciones que dejó 3.958 muertos y 9.000 desaparecidos.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA), adviertió este 19 de septiembre de 2023 que "dado que es posible que los cuerpos todavía estén sumergidos, existe una creciente preocupación por los brotes de enfermedades debido al agua contaminada".

Mientras los ciudadanos de Derna critican la gestión de las autoridades, la Organización de Naciones Unidas hace su mejor esfuerzo para prevenir la propagación de enfermedades como el cólera y la diarrea, así como la deshidratación y la desnutrición debido a la contaminación del agua y la falta de higiene.

