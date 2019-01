"Brexit": Parlamento obliga al Gobierno a presentar un plan B en 3 días

El Parlamento británico aprobó este miércoles 9 de enero una enmienda que obliga al Gobierno a presentar un "plan B" del "brexit" en tres días, si el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea es rechazado el próximo martes 15 de enero.



La Cámara de lo Comunes votó, por 308 votos a favor y 297 en contra, la enmienda presentada por el diputado conservador Dominic Grieve, que recorta 18 días el tiempo de reacción del Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, si su pacto no pasa el trámite parlamentario la próxima semana.



La aceptación de la iniciativa por parte del presidente de la cámara, John Bercow, causó gran enfado entre diputados conservadores, que alegaron que no se conocen precedentes sobre enmiendas a la agenda parlamentaria propuesta por el Gobierno.

La primera ministra británica, Theresa May, anunció que el Parlamento podrá votar sobre si alargar el periodo de transición del "brexit" o activar la salvaguarda irlandesa, si el Reino Unido y la Unión Europea (UE) no han llegado a un acuerdo comercial para finales de 2020.

En virtud de esa salvaguarda, el Reino Unido se mantendrá en una unión aduanera común hasta que se llegue a un nuevo acuerdo comercial con la UE, a fin de evitar una aduana entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

El Ejecutivo británico también anunció este miércoles que consultará la activación de la citada salvaguarda, conocida en el Reino Unido como backstop, a la Asamblea autónoma norirlandesa. (I)