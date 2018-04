Justicia brasileña niega pedido de Pérez Esquivel para visitar a Lula

La decisión de la jueza Carolina Moura Lebbos, titular del juzgado doce federal de Curitiba, se basó en la posición de la Fiscalía General de la Nación que asegura que no hay normativas legales para ese tipo de requerimiento.



El activista argentino pidió visitar a Lula como amigo del exmandatario y como presidente de la organización no gubernamental Servicio de Justicia y Paz (Serpaj), y también solicitó realizar una inspección a la celda donde Lula cumple la condena. Ambas peticiones fueron negadas por la jueza.



La magistrada argumentó su decisión en que las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de presidiarios, conocidas como "Reglas de Mandela" y que fueron mencionadas en el pedido de Pérez, son recomendaciones, y no imposiciones, y en que la Serpaj no es un organismo fundado en el tratado de Derecho Internacional y tampoco hace parte de la Organización de las Naciones Unidas.



Moura Lebbos también señaló que la Comisión de Derechos Humanos del Senado, tras autorización de la Justicia, hizo un reconocimiento de la unidad donde está recluido el exmandatario y que no existe razón para una nueva verificación de sus condiciones de prisión.



Este martes, en un homenaje a la concejala y activista Marielle Franco, asesinada hace un mes a tiros en el centro de Río de Janeiro, Esquivel había anunciado su intención de visitar al exmandatario, hecho que reiteró en la mañana de este miércoles durante un acto en la Universidad Federal, antes de conocer la negativa de la justicia de negar su requerimiento.



La prisión de Lula, encarcelado el 7 de abril, ha sacudido a la izquierda brasileña y ha provocado reacciones como la de Pérez Esquivel, que ha pedido el Premio Nobel de la Paz para el líder del Partido de los Trabajadores (PT). (I)