Perro rescatado en alta mar en Tailandia es adoptado por su salvador

Boonrod, el perro que fue rescatado por los trabajadores de una plataforma petrolífera en alta mar situada a más de 200 kilómetros de la costa tailandesa, se encuentra sano y salvo y será adoptado por uno de sus rescatadores.



El canino, cuyo nombre en tailandés se puede traducir como "superviviente milagroso", se encuentra al cuidado de la clínica 2 Talay en tierra firme después de casi perecer en las aguas del golfo de Tailandia.



"Está bastante alegre y ya puede comer", indicó Saratsa Wadi, trabajadora de la clínica veterinaria donde se encuentra el animal en la provincia de Songkhla, en el sur de Tailandia.



Una activista que trabaja con perros señaló que Boonrod será adoptado por Vitisak, uno de los empleados de la plataforma que lo rescataron, y lo llevará a su provincia, Khon Kaen (noreste), a finales de este mes.



El animal, un perro mestizo de color marrón de menos de dos años, fue divisado en alta mar por los trabajadores de la plataforma el pasado viernes 12 de abril y, con ayuda de unas cuerdas, lo sacaron con síntomas de deshidratación y extenuado por el esfuerzo.

