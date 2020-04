Bolivianos varados en Chile piden ayuda

En la frontera entre Chile y Bolivia se produjeron enfrentamientos entre ciudadanos bolivianos que intentaban volver a su país y militares compatriotas suyos, en medio de la crisis del coronavirus.

Javier García, el alcalde de Colchane, localidad chilena donde se encuentran varados 500 bolivianos, explica que entre los afectados hay 18 menores de edad, tres mujeres embarazadas, más de 30 adultos mayores y también personas con problemas de movilidad y enfermedades crónicas. Están pernoctando en la intemperie, en las noches las temperaturas son de -4°C, están en una carpa improvisada y por supuesto, en el total desamparo y abandono de ambos gobiernos”.

García lamenta la falta de acción de los Estados para solucionar esta crisis humanitaria: “Como municipio tratamos de apoyar en lo que podamos con agua potable, pero necesitan alimentación porque aquí no tenemos abastecimiento, estamos a 160 kilómetros del supermercado más cercano”.

Indicó que en la zona se vive una tragedia humanitaria grave y realizó las denuncias correspondientes a la ONU, como también a instituciones de derechos humanos sin tener respuesta a la fecha.

El alcalde de Colchane también denuncia que el Gobierno de Bolivia no permite el paso de los ciudadanos que llegan a la frontera terrestre con Chile tras varios días de camino, pero sí permite la entrada de aquellos que llegan por avión desde Santiago: “Me parece una discriminación o una selección de personas que pueden o no ingresar a Bolivia. Debería ser para todos los bolivianos y no solo para aquellos que pertenecen a una clase social privilegiada”. Además, afirma que la localidad boliviana fronteriza de Pisiga Bolívar “cuenta con la infraestructura necesaria para poder albergar a estas personas”.

Los 500 bolivianos intentaron entrar por la fuerza a su propio territorio y el ejército de Bolivia arremetió contra ellos, golpeando con armas en sus cabezas y produciendo heridas y desmayos, cuenta Javier García.

La Coordinadora Nacional de Migrantes en Chile aseguró que estudian llevar ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos el caso de estos ciudadanos bolivianos a los que, aseguran, se les están vulnerando derechos fundamentales.

Incluso el expresidente boliviano, Evo Morales, se ha referido a la situación de estos migrantes desde su exilio en Argentina, en donde pidió la repatriación de sus compatriotas desde Chile. “Es un deber irrenunciable del Estado el velar por sus ciudadanos en cualquier lugar del mundo”, aseguró el exmandatario en Twitter.

Por su parte, el gobierno de Jeanine Áñez aseguró que trabaja en la adaptación de un centro de cuarentena para acoger a estas familias en la zona fronteriza de Pisiga, en el lado boliviano, el cual esperan tener listo a inicios de la próxima semana. Sin embargo, las autoridades de Chile evalúan instalar un albergue transitorio en caso de que la repatriación no se concrete en el corto plazo. (I)