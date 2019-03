Las bolivianas alzarán la voz en contra de la violencia y los feminicidios

Activistas bolivianas por los derechos de las mujeres afinaron el jueves 7 de marzo de 2019 los detalles para movilizarse con motivo del Día Internacional de la Mujer, con reclamos sobre todo de igualdad laboral y en contra de los feminicidios.

Uno de los colectivos que se movilizará el viernes 8 de marzo de 2019 es la agrupación Pan y Rosas Bolivia, cuyos integrantes, sobre todo mujeres, se reunieron en la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en La Paz para preparar pancartas y cánticos alusivos a la fecha.

Las activistas pintaron consignas como "El espacio es público, mi cuerpo no", "Feminicidios. El Estado es responsable", "No me felicites" u "8M mujeres contra el patriarcado", en cartulinas y telas de color morado, que identifica al movimiento feminista.

"Este 8 de marzo no tenemos nada que celebrar ni en Bolivia, ni en el mundo, porque las mujeres seguimos siendo víctimas de violencia machista", dijo a Efe una representante de Pan y Rosas Bolivia, Violeta Tamayo.

La activista recordó que en 2018 se registraron más de un centenar de feminicidios en Bolivia y lamentó que estos sucesos queden impunes en su mayoría, a pesar de que en el país está vigente desde 2013 una ley contra la violencia machista.

Esta norma sanciona el feminicidio con treinta años de cárcel sin derecho a indulto, la máxima pena de la legislación boliviana.

Tamayo también llamó la atención sobre una violencia "invisibilizada" contra las mujeres, que incluye aspectos como la explotación laboral, el trabajo doméstico no remunerado o "el hecho de que las mujeres trabajadoras en Bolivia recibimos un 47 por ciento menos de ingresos que nuestros pares varones".

Pan y Rosas Bolivia marchará este viernes en la tarde junto a otros colectivos feministas, como Warmis en resistencia y Ni una menos, además del sindicato de mujeres constructoras.

La marcha, a la que también concurrirán estudiantes de la universidad estatal de La Paz, será encabezada por sindicatos de mujeres y los familiares de víctimas de feminicidios. (I)