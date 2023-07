Bo Goldman falleció a los 90 años de edad

Bo Goldman, guionista de Hollywood, falleció el martes 26 de julio de 2023, a los 90 años edad, según confirmaron sus familiares cercanos durante la tarde del miércoles.

Goldman fue reconocido como uno de los guionistas más descastados del cine, ganó un premio Oscar en dos ocasiones. En 1976 ganó el galardón a mejor guion adaptado por ‘Atrapados sin salida’, y en 1981 ganó mejor guion original por ‘Melvin y Howard’.

El guionista tuvo una nominación más, pues en 1993 compitió en la categoría de mejor guion adaptado por ‘Scent of a Woman’, pero no se llevó la estatuilla.

Bo Goldman estuvo activo hasta 2016 y su muerte enluta al mudo de Hollywood.

R.I.P. to Academy Award-winning screenwriter, Bo Goldman.



Goldman won two Oscars for his work, including Best Screenplay – Written Directly for the Screen for Jonathan Demme's hit comedy, MELVIN AND HOWARD, the Opening Night selection of #NYFF18 in 1980. pic.twitter.com/NvuLHDaHBd